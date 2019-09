Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. – na co wpływa?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Minimalna płaca w 2020 r. wyniesie 2600 zł brutto (w 2019 r. jest to 2250 zł) dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. To podwyżka o 350 zł. Dla porównania wzrost od 2018 r. do 2019 r. wyniósł 150 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług podniesie się z 14,70 zł w 2019 r. do 17 zł w 2020 r. Kwota 2600 zł brutto przysługiwać będzie osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Podniesie się także zarobek niepełnoetatowca, który otrzymuje obniżoną proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy kwotę minimalnej płacy.

Na co wpływa minimalna płaca?

Kwota minimalnej płacy stanowi kwotę bazową do obliczenia innych świadczeń. Wyższe minimalne wynagrodzenie oznacza więc jednocześnie wzrost także tych świadczeń. Na co więc wpływa wysokość minimalnej płacy?

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem zmienia się kwota:

dodatku za pracę w porze nocnej;

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój;

odprawy z tytułu zwolnień grupowych;

odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację;

wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy;

kwoty wolnej od potrąceń;

świadczenia pieniężnego dla praktykanta;

minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;

kosztu zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Liczy się go za każdą godzinę pracy w nocy. Jego wysokość to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. będzie to 20% z 17 zł czyli 3,40 zł.

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

Jeśli pracownik nie wykonuje swojej pracy, ale jest do niej gotów, lecz wystąpiły przeszkody z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Określa się je stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli strony nie uzgodniły wcześniej takiego składnika wynagrodzenia, będzie to 60% wynagrodzenia. Ważne, aby wynagrodzenie to nie było niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przyznaje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy zwolnienia grupowego odprawę pieniężną. Przewidziano trzy wysokości odprawy: