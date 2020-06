Punkty bezpłatnej pomocy prawnej stopniowo w formie stacjonarnej

MS: stopniowo wracają - w formie stacjonarnej - punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Stopniowo wracają do funkcjonowania w formie stacjonarnej punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które w czasie epidemii działały zdalnie - przekazał PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Z oferty 1,5 tys. punktów w kraju korzystać mogą także samozatrudnieni.

Według danych resortu sprawiedliwości, obecnie w całej Polsce działają 1 523 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przy czym w każdym powiecie działają co najmniej dwa takie punkty.

"Liczba porad w każdym roku wzrasta: w 2018 r. udzielono 452 584 porady zaś w 2019 r. było ich łącznie 455 055. Liczba beneficjentów także wzrasta: w 2018 r. było ich 385 387 a w 2019 r. aż 437 895 osób. To daje wzrost w roku 2019 aż o 13,62 proc. w stosunku do roku wcześniejszego" - przekazało MS.

Wiceminister Romanowski w rozmowie z PAP zaznaczył, że darmowe poradnictwo prawne nie zostało zawieszone na czas epidemii. Jak wskazał, system ten funkcjonował w ostatnich tygodniach w formie zdalnej.

Romanowski poinformował też, że obecnie punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego stopniowo wracają do funkcjonowania w formie stacjonarnej. "W porozumieniu z GIS przygotowujemy rekomendacje dotyczące wymogów sanitarnych" - powiedział.

Zwrócił przy tym uwagę, że w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadzone zostały przepisy umożliwiające korzystanie z usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla samozatrudnionych. "To jest bardzo ważne. W skali kraju jest to 1,6 mln osób. To są osoby, które szczególnie w okresie pandemii takiej pomocy oczekują" - dodał Romanowski.

System darmowej pomocy prawnej funkcjonuje od stycznia 2016 r. Udzielana nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in. informowanie o obowiązkach i uprawnieniach w postępowaniu, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, mediację, sporządzanie pism z wyjątkiem pism procesowych. Od stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej działa też instytucja poradnictwa obywatelskiego. Polega ona na udzieleniu wsparcia przez przygotowanie planu rozwiązania problemu, z jakim zgłasza się osoba potrzebująca.

Z wykazu punktów darmowej pomocy prawnej udostępnionego przez stołeczny ratusz wynika, że w Warszawie funkcjonuje 35 takich punktów. Zainteresowani mogą skorzystać z 17 placówek adwokacko-radcowskich udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub z 18 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.