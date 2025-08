Czy prezydent Karol Nawrocki porozumie się z rządem? Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

rozwiń >

Większość Polaków nie widzi szans na dobrą współpracę prezydenta z rządem

Respondenci biorący udział w badaniu zostali zapytani wprost: „Czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki będzie dobrze współpracował z rządem Donalda Tuska?”. Odpowiedzi, jakie padły, malują wyraźny obraz społecznych obaw. Aż 62,1 proc. uczestników sondażu odpowiedziało negatywnie. W tej grupie:

39 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”,

23,1 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”.

To wyraźny sygnał, że zdecydowana większość społeczeństwa spodziewa się trudnej kohabitacji na szczytach władzy. Dla porównania, jedynie 21,4 proc. respondentów wierzy, że prezydent i rząd znajdą wspólny język. 16,5 proc. uczestników badania nie miało w tej sprawie zdania.

Koalicja rządząca nie ma złudzeń: Nawrocki nie dogada się z Tuskiem

Najwięcej pesymizmu panuje wśród wyborców koalicji rządzącej. Aż 73 proc. z nich uważa, że Karol Nawrocki nie będzie dobrze współpracował z gabinetem Donalda Tuska. Wśród nich:

36 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”,

37 proc. – „zdecydowanie nie”.

Optymistycznie nastawionych w tej grupie jest niewielu – tylko 9 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 5 proc. – „raczej tak”. Pozostałe 13 proc. nie potrafiło wyrazić jasnej opinii. Taki rozkład odpowiedzi nie dziwi, biorąc pod uwagę polityczne napięcia i ostry podział na linii Pałac Prezydencki – Rada Ministrów. Wśród wyborców koalicji rządzącej dominują obawy, że prezydent Nawrocki, mający za sobą poparcie środowisk konserwatywnych i prawicowych, będzie raczej hamulcowym niż partnerem w realizacji rządowych planów.

Wyborcy opozycji bardziej podzieleni, ale również sceptyczni

Wśród wyborców opozycyjnych, w tym PiS i Konfederacji, nieco więcej osób dostrzega szansę na współpracę – jednak nadal jest to mniejszość. 30 proc. z nich uważa, że prezydent Nawrocki będzie dobrze współpracował z rządem. Niemniej:

54 proc. tej grupy w to nie wierzy,

16 proc. nie ma zdania.

To pokazuje, że nawet wśród tych, którzy mogą sympatyzować z nowym prezydentem, nie ma pewności co do jego politycznego stylu i skuteczności w kontaktach z rządem o przeciwnym światopoglądzie.

Najwięcej niepewności wśród wyborców niezdecydowanych i mniejszych ugrupowań

Największy pesymizm panuje jednak wśród tzw. pozostałych wyborców – czyli tych, którzy nie identyfikują się jednoznacznie ani z rządzącymi, ani z głównymi partiami opozycji. W tej grupie:

zaledwie 5 proc. uważa, że prezydent Nawrocki dogada się z rządem (co istotne – nikt nie wybrał odpowiedzi „raczej tak”, tylko „zdecydowanie tak”),

66 proc. nie wierzy w skuteczną współpracę,

29 proc. nie potrafi odpowiedzieć.

Tak wysoki poziom niepewności i sceptycyzmu wśród tzw. umiarkowanego elektoratu może być sygnałem ostrzegawczym dla prezydenta, który – aby skutecznie pełnić swoją rolę – będzie musiał zdobyć zaufanie także poza swoim politycznym zapleczem.

Czy konflikt na linii prezydent–rząd jest nieunikniony?

Wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski nie pozostawiają wątpliwości: Polacy w większości przewidują tarcia i brak współpracy między nowym prezydentem a obecnym rządem. Taki stan rzeczy może skutkować politycznym impasem i utrudnieniami w procesie legislacyjnym, zwłaszcza w kwestiach wymagających prezydenckiego podpisu lub współpracy z głową państwa.

Karol Nawrocki stoi przed ogromnym wyzwaniem: jeśli chce zmienić społeczne postrzeganie i zbudować konstruktywną relację z Radą Ministrów, będzie musiał nie tylko udowodnić swoją niezależność, ale także znaleźć wspólny język z rządem o zdecydowanie odmiennym światopoglądzie. Na razie jednak opinia publiczna nie daje mu zbyt dużego kredytu zaufania.

Metodologia sondażu

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 25–27 lipca 2025 roku. Próba obejmowała 1000 dorosłych Polaków, a badanie zrealizowano metodą mieszaną CATI/CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz ankiety internetowe).

Czy Polacy mają rację? Czas pokaże. Jedno jest pewne: prezydent Karol Nawrocki nie może pozwolić sobie na ignorowanie społecznych oczekiwań – nawet jeśli są one tak krytyczne i pełne wątpliwości. Jeśli chcesz być na bieżąco z analizami politycznymi i wynikami kolejnych sondaży, obserwuj nasz portal i śledź rozwój wydarzeń na polskiej scenie politycznej.

Co to jest kohabitacja?

Wyjaśnijmy, że słowo kohabitacja pochodzi z języka francuskiego („cohabitation”) i w polityce odnosi się do sytuacji, w której prezydent i rząd pochodzą z różnych obozów politycznych. To stan napięcia, ale też wyzwanie demokratyczne – sprawdzian zdolności współpracy między instytucjami państwa w obliczu różnic ideologicznych. W Polsce, gdzie prezydent posiada silne uprawnienia, w tym prawo veta i inicjatywy ustawodawczej, kohabitacja może skutecznie blokować działania rządu lub przeciwnie – zmuszać do kompromisu.

Francja, jako ojczyzna systemu półprezydenckiego, zna zjawisko kohabitacji od lat 80. XX wieku. W Polsce sytuacje kohabitacyjne są rzadsze, ale nie bezprecedensowe. Jednym z najgłośniejszych przypadków była kohabitacja między prezydentem Lechem Kaczyńskim (PiS) a rządem Donalda Tuska (PO) w latach 2007–2010. Choć napięcia były wtedy ogromne, udało się uniknąć większych kryzysów instytucjonalnych. Dziś historia zatacza koło – premier Tusk ponownie staje przed wyzwaniem kohabitacji, tym razem z prezydentem Nawrockim, wspieranym przez PiS.

Uprawnienia prezydenta – jakie są realne zagrożenia? W polskim systemie prezydent ma kilka kluczowych narzędzi, które mogą stać się problemem dla rządu:

prawo veta – jeśli prezydent zawetuje ustawę, Sejm może je odrzucić jedynie większością 3/5 głosów;

prawo do inicjatywy ustawodawczej – prezydent może wnosić własne projekty ustaw;

możliwość kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego – co opóźnia ich wejście w życie.

Ważne W sytuacji kohabitacji prezydent może aktywnie wykorzystywać te narzędzia, by hamować reformy rządu lub narzucać własne propozycje.

Z jednej strony kohabitacja może prowadzić do impasu legislacyjnego i paraliżu władzy. Z drugiej – może wymusić kompromisy, które w dłuższej perspektywie stabilizują system polityczny. Warunkiem jest jednak kultura polityczna oparta na wzajemnym szacunku, której w Polsce – niestety – często brakuje. W obliczu napięć nie brakuje głosów, że obecny model ustrojowy Polski wymaga rewizji. Szymon Hołownia zaproponował nawet debatę na temat zmiany sposobu wyboru prezydenta – np. przez Zgromadzenie Narodowe, jak ma to miejsce w Niemczech czy na Łotwie. Taki ruch mógłby ograniczyć ryzyko politycznej wojny między prezydentem a rządem.

Plan awaryjny na wypadek braku współpracy z prezydentem – co dalej?

Premier Tusk przyznał jakiś czas temu, że jego rząd ma „plan awaryjny” na wypadek braku współpracy z prezydentem. Choć nie ujawniono jego szczegółów, można przypuszczać, że chodzi o próbę przyśpieszenia prac legislacyjnych tam, gdzie nie jest potrzebna zgoda prezydenta, wzmacnianie roli samorządów i możliwe działania osłonowe w polityce społecznej.

Równocześnie nie wyklucza on współpracy – jeśli Nawrocki okaże chęć dialogu, rząd „odpowie z pełną otwartością”. Ale historia uczy, że takie porozumienia w warunkach silnej polaryzacji politycznej są raczej wyjątkiem niż regułą.

Zwycięstwo Karola Nawrockiego pokazuje wyraźny podział społeczny. Jedna połowa społeczeństwa postawiła na kontynuację reform opartych na liberalnych wartościach europejskich, druga – na powrót do bardziej konserwatywnej wizji państwa. Kohabitacja nie dotyczy więc tylko instytucji politycznych, ale i społecznej rzeczywistości – relacji, debat publicznych, przekazu medialnego.