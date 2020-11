Wigilia 2020 – jakie obostrzenia zgodnie z rozporządzeniem?

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wchodzi ono w życie 28 listopada 2020 r. i zawiera ważne zapisy dotyczące sposobu spędzania tegorocznych świąt.

Święta 2020 z limitem osób

Wigilia w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która ją organizuje powinna odbywać się w gronie do 5 osób. Co istotne, do tego limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących. Zasady te będą obowiązywały do 27 grudnia, obejmą zatem również kolejne świąteczne dni.





Jakie obostrzenia w kościołach?

Do 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych będą mogły odbywać się pod określonymi warunkami. W kościele powinno znajdować się przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni (oprócz osób sprawujących kult religijny).

Uczestnicy powinni realizować obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny) zarówno w kościele, jak i na zewnątrz. Przed kościołem wierni mają przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Wigilia 2020 bez godzin dla seniorów

Zgodnie z nowym rozporządzeniem 24 grudnia 2020 r. zrezygnowano z godzin dla seniorów ze względu na zwyczajowo skrócony czas pracy. W tym dniu sklepy co do zasady są czynne do godz. 14:00, co wynika z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2019)