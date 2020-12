Kwarantanna po powrocie do kraju na święta

Kwarantanna po powrocie do kraju na święta stanowi przedmiot licznych pytań kierowanych do Straży Granicznej. Czy Polacy pracujący za granicą podlegają obowiązkowej kwarantannie po przyjeździe do kraju? Kto jest zwolniony z obowiązku odbywania kwarantanny?