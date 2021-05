500 plus nadal bez kryterium dochodu

Świadczenie 500 plus przysługuje bez kryterium dochodowego. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewnia, iż to się nie zmieni.

"500 plus" bez kryterium dochodu

Program "Rodzina 500 plus" będzie nadal programem powszechnym. Nie przewidujemy wprowadzenia kryterium dochodowego - powiedziała w piątek w Programie I Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

"Program +Rodzina 500 plus+ będzie realizowany jako program powszechny. A więc kryterium dochodowe - rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że zostanie wprowadzone - tutaj nie przewidujemy takiej zmiany" - powiedziała.

Kontynuacja programu "Rodzina 500 plus" w ramach Polskiego Ładu

W sobotę odbędzie się prezentacja nowego programu PiS Polski Ład. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami składać ma się z obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że w ramach Polskiego Ładu zostanie przedstawiona kontynuacja programu "Rodzina 500 plus".

Świadczenie "500 plus" przysługuje na każde dziecko

Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Minister przypomniała, że do rodzin trafiło z tego programu już ponad 140 mld zł.(PAP)

tor/ krap/