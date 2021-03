Wypłaty 500 plus w 2021 r.

500 plus w 2021 r. – do kiedy wniosek?

Termin złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze („500 plus”) ma znaczenie dla ciągłości wypłat oraz terminu, w jakim zostanie otrzymamy wsparcie.

500 plus 2021 – kontynuacja

Warto pamiętać, iż nowy okres dla świadczeń rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. i potrwa do 31 maja 2021 r. W praktyce zatem świadczenia przyznane na poprzedni okres (2019/2021) będą wypłacane do końca maja 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek o świadczenie 500 plus należy złożyć do końca kwietnia 2021 r.

500 plus do czerwca 2021 r.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej późniejsze złożenie wniosku może oznaczać wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem.

Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r., jeżeli wniosek zostanie złożony do końca czerwca 2021 r.

Kiedy składać wniosek o 500 plus w 2021 r.?

Osoby, którym zależy na ciągłości wypłaty świadczenia powinny zatem złożyć wniosek do końca kwietnia 2021 r. Te zaś, które chcą otrzymać świadczenia z wyrównaniem – do końca czerwca 2021 r.

Późniejsze złożenie wniosku będzie skutkowało przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Pani Martyna otrzymuje świadczenie 500 plus przyznane na okres 2019/2021. Wniosek o świadczenie na nowy okres planuje złożyć w sierpniu 2021 r. W takim przypadku świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 zostałoby przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli od sierpnia. Pani Martyna nie otrzymałaby świadczeń za miesiące: czerwiec i lipiec 2021 r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lutego 2021 r. Przyjmowanie tradycyjnych papierowych wniosków rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

500 plus w 2021 r. – terminy wypłat

Ustalenie prawa i wypłata świadczeń następują w zależności od terminu złożenia wniosku. Prezentuje to poniższa tabela:

Złożenie wniosku Wypłata od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r. od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

Urodzenie dziecka a 500 plus

Wniosek o świadczenie warto złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka. Wówczas organ prawo do świadczenia ustali od miesiąca urodzenia się dziecka. Późniejsze złożenie wniosku będzie skutkowało ustaleniem takiego prawa począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

500 plus w 2021 r. – do ilu lat?

Świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus wypłaca się osobom uprawnionym do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Co w sytuacji, gdy dziecko ukończy 18. rok życia w trakcie okresu, na jaki przyznaje się prawo do świadczenia? W takim przypadku kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407; ost. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1818)