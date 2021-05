Rodzinny kapitał opiekuńczy ma być wypłacany bez kryterium dochodowego. Wsparcie przewidziano dla rodzin, w których urodzi się drugie i kolejne dziecko.

Socha: rodzinny kapitał opiekuńczy - bez kryterium dochodowego

Rodzinny kapitał opiekuńczy w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacany na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego - poinformowała w piątek pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, wiceminister rodziny Barbara Socha.

Reklama

Na piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele resortu rodziny byli pytani o zapowiedziany w Polskim Ładzie nowy dodatkowy instrument finansowy dla rodziców. W sumie ma to być 12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. W dokumencie zapisano, że "w przypadku, gdy kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona".

Wiceminister Socha powiedziała, że rodzinny kapitał opiekuńczy będzie kierowany do wszystkich rodzin, w których urodzi się drugie i kolejne dziecko. "A zatem nie mówimy o kryterium dochodowym, nie liczymy też czy drugie dziecko, to jest drugie po wprowadzeniu programu, czy nie - na każde drugie i kolejne dziecko, które się urodzi w danej rodzinie bez względu na odstępy między tymi urodzeniami" - powiedziała.

Rodzinny kapitał opiekuńczy - kiedy wejdą w życie przepisy?

Poinformowała, że trwają prace nad projektem ustawy oraz przygotowaniem systemu wypłaty tego świadczenia. "Mamy nadzieję, że uda nam się zmieścić w kilku miesiącach i w najbliższym czasie, być może od nowego roku 2022, program wejdzie w życie" - powiedziała. Zaznaczyła, że nie jest jeszcze znana dokładna data wejścia w życie nowych przepisów.

Powiedziała, że to rodzice sami zadecydują w jaki sposób te 12 tys. zł będzie im wypłacane - po 1 tys. zł miesięcznie przez rok czy po 500 zł przez dwa lata.

"To są pieniądze, które mają rodzicom pomóc wybrać optymalną formę opieki, to znaczy mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów żłobka, zatrudnienia opiekunki, na wsparcie pomocy ze strony babci czy dziadka (...), czy też na opiekę własną, osobistą mamy lub taty" - wskazała.

Bez podwójnych wypłat w przypadku szybszego urodzenia kolejnego dziecka

Socha zdementowała informację o podwójnych wypłatach w przypadku szybszego urodzenia kolejnego dziecka. "Jeżeli taka informacja gdzieś się pojawiła, to to jest informacja nieprawidłowa" - powiedziała.

Wiceminister była również pytana o pomoc państwa dla par mających problemy z płodnością, w tym o ewentualną możliwość przywrócenia rządowego finansowania procedur in vitro.

"Polski Ład to jest strategiczny program ekonomiczno-społeczny, który kreśli naszą przyszłość na co najmniej dekadę, on z samej natury nie może obejmować wszystkich aspektów życia w Polsce. Kwestie związane ze zdrowiem w kontekście płodności, niepłodności, to są oczywiście kwestie, które mają ogromny wpływ na dzietność, dlatego ten obszar zdecydowanie będzie zawarty w strategii demograficznej i o tych rozwiązaniach dotyczących barier związanych z niepłodnością właśnie od strony medycznej będziemy mówić przy ogłoszeniu strategii demograficznej" - powiedziała.(PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/ krap/