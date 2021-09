Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza - bardziej rodzinna, a mniej instytucjonalna

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po zmianach został skierowany ponownie do uzgodnień międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rzecznika Praw Dziecka.

"Jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych zmian jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji, zapewnić prawdziwy dom. Projekt stanowi krok milowy w tym kierunku. To wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Odchodzimy od opieki instytucjonalnej i stawiamy na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej" - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z projektem w szczególnych sytuacjach decyzje wojewody odnośnie do placówek powinny być poprzedzone opinią Rzecznika Praw Dziecka.

Specjalny rejestr

Kolejną z ważnych zmian jest utworzenie specjalnego rejestru, który ma obejmować:

wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,

wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,

wykaz rodzinnych domów dziecka,

wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

wykaz osób usamodzielnianych.

Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych a płaca minimalna

Ponadto w projekcie wprowadzono gwarancję, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w praktyce minimalne kwoty wynagrodzeń wzrosną średnio o 35 procent w stosunku do wysokości dzisiaj obowiązujących.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in:

- urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych;

- zatrudniania w rodzinach zastępczych osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej