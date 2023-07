Wniosek o wypłatę rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa od 1 sierpnia 2023 r. - wzór

Już od 1 sierpnia 2023 r. możesz złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty we oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Ministerstwo opublikowało również wzór wniosku o wypłatę rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa (wzór do pobrania pod artykułem).

Podmiot niewypłacalny - definicja Podmiotem niewypłacalnym jest podmiot skupujący, tzn. podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych wobec którego: ogłoszono upadłość

oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości,

umorzono postępowanie upadłościowe,

otwarto postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne,

wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot lub podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rekompensata - dla kogo Rekompensata przyznawana jest w drodze decyzji dyrektora Oddziału Terenowego na podstawie: pozytywnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie rekompensaty

pozyskanej przez KOWR informacji od podmiotu niewypłacalnego, potwierdzającej istnienie wierzytelności W 2023 r. decyzje będą wydawane w okresie od 15.09.2023 r. do 30.09.2023 r. Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2023 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2023. Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR w kwotach netto. W wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego rachunek w 2023 r. zostanie zasilony środkami budżetu państwa w kwocie 50 mln zł.

Materiały

Do pobrania

Wniosek​_o​_przyznanie​_rekompensaty​_ze​_środków​_Funduszu​_Ochrony​_Rolnictwa​_w​_2023​_r.pdf 0.18MB