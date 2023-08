Mandat za złe parkowanie samochodu przewróconego podczas zamieszek ulicznych

300 plus (300+), to potoczna nazwa programu "Dobry start", dzięki którego rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogą otrzymać raz w roku (także i w 2023 roku) otrzymać 300 zł (netto) na wyprawkę szkolną dziecka bez względu na dochód rodziny. Jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek o to świadczenie? Co koniecznie trzeba wpisać we wniosku?