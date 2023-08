Rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur z podpisem Premiera. Kiedy wypłata i w jakiej wysokości?

Uczniowie do 2023 r. mogli korzystać z darmowych obiadów na podstawie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten trwał od 2019 r. do 2023 r. Do grudnia uczniowie mają więc szansę na darmowe posiłki. Co z darmowym obiadem od stycznia 2024 r.?