Zmiany w kpc

Obowiązkowe szczepienia nie będą przeprowadzane na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego – Trybunał Konstytucyjny uznał to za niezgodne z Konstytucją. Dlatego też rząd przygotowuje rozporządzenie mające uregulować obowiązkowe szczepienia ochronne. Projekt rozporządzenia skierowano do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji publicznych. Jakie choroby będą objęte obowiązkiem szczepień?