Zarządca sukcesyjny, który nie pobiera wynagrodzenia nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym - projekt

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców przewiduje m.in. brak obowiązku ubezpieczeń społecznych zarządcy sukcesyjnego jako zleceniobiorcy, jeśli z tego tytułu nie pobiera on wynagrodzenia. Projekt został skierowany do konsultacji z organami administracji rządowej.

Wynagrodzenie zarządcy sukcesyjnego

Zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw w razie śmierci przedsiębiorcy może zostać ustanowiony zarząd sukcesyjny. Może to nastąpić za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci.

Zarządca sukcesyjny jest to osoba, która po śmierci przedsiębiorcy przejmuje prowadzenie jego firmy do czasu zakończenia spraw spadkowych Zarząd sukcesyjny ma charakter tymczasowy i trwa co do zasady do 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Do wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

Zarządca sukcesyjny pełniący funkcję bez wynagrodzenia - planowane zmiany

Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców „zarządca sukcesyjny może również pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia. W związku z pojawiającymi się praktycznymi wątpliwościami w zakresie obowiązku opłacania składek przez takich zarządców sukcesyjnych, proponuje się doprecyzowanie w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, że zarządca sukcesyjny pełniący funkcję bez wynagrodzenia nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym”.

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

projekt z 13 kwietnia 2023 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – ustawa jest obecnie na etapie konsultacji z organami administracji rządowej

Oprac. Małgorzata Kozłowska

radca prawny, specjalista i praktyk, od wielu lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych