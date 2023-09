Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach? Nowa aplikacja dla lekarzy

500 plus nie tylko dla Polaków. 4-5% wypłacanych świadczeń otrzymują cudzoziemcy

Liczba świadczeń wypłaconych cudzoziemcom przez ZUS w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy tego roku wyniosła nieco ponad 2 mln. Tylko za czerwiec było to ponad 258 tys. Za ten sam miesiąc na rzecz obywateli Polski zrealizowano ich nieco ponad 6,1 mln. Za pierwsze półrocze najwięcej świadczeń, bo blisko 1,8 mln, przekazano na rzecz Ukraińców. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi, Rosji, Wietnamu, Rumunii i Bułgarii. Jak wynika z wyliczeń znawców tematu, w ub.r. obcokrajowcy stanowili 4% świadczeniobiorców programu. Natomiast na podstawie obecnych informacji eksperci prognozują, że nastąpi w tej kwestii jeszcze lekki wzrost. I przewidują, że do końca 2023 roku obywatele innych państw będą stanowić już 5% beneficjentów ww. świadczenia.