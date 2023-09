Z końcem września wiele zmian w prawie pracy!

"We wrześniu weszły przepisy dotyczące miesięcznego limitu dofinansowania posiłków dla pracowników. Obecnie dofinansowaniu, wolnym od ZUS, podlegają posiłki do limitu wynoszącego 450 złotych" – przypomniała Jurkiewicz.

Ochrona przed zwolnieniem w pracy

Kolejna zmiana nastąpiła 22 września 2023 r., gdy weszły w życie przepisy kodeksu postępowania cywilnego gwarantujące pracownikom chronionym, zwiększoną ochronę przed zwolnieniem z pracy.

"Oznacza to, że jeżeli pracownik podlegający szczególnej ochronie zostanie zwolniony – na przykład kobieta w ciąży – poprzez wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę tzw. dyscyplinarnego, to sąd uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania" – wytłumaczyła Jurkiewicz.

Dodała, że "sąd rejonowy może zatem w wyroku zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w razie łącznego spełnienia się dwóch przesłanek". "Takie zobowiązanie pracodawcy przez sąd będzie miało miejsce gdy: sąd wyda jednej z wyroków określonych w tym przepisie, czyli orzekający bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę lub przywracającego pracownika do pracy w następstwie wadliwego wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia przez pracodawcę, bądź pracownik złoży wniosek pracownika skierowany do sądu o nałożenie na pracodawcę tego obowiązku" - powiedziała.