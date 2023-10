Dodatkowe ponad 125 zł obniżki na rachunkach dla wszystkich rodzin w Polsce już obowiązuje. Trzeba spełnić jeden z niewymagających warunków. Sprawdź co zrobić!

Co stanowi największe obciążenie dla domowego budżetu? Jedynie 11% ankietowanych uznało za problematyczną cenę prądu. Dobra informacja jest taka, że koszty energii będą jeszcze niższe - zostały podwyższone limity zamrożenia cen prądu po stawkach z ubiegłego roku, a dzięki wprowadzonemu upustowi gospodarstwa domowe będą mogły zaoszczędzić dodatkowe 125 zł. Wrzesień to okres wzmożonych wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. A przecież domowy budżet obciąża wiele stałych kosztów, jak np. czynsz czy opłaty za energię elektryczną. Aby ten drugi element nie stanowił dodatkowego wyzwania finansowego dla dużych rodzin rząd wprowadził podwyższone limity w ramach Tarczy Solidarnościowej, której przepisy zakładają nie tylko zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych, ale również podniesienie limitów, do których zamrożenie cen prądu będzie obowiązywało.

REKLAMA

Limit dla wszystkich gospodarstw domowych

Dla wszystkich gospodarstw domowych ten podwyższony limit został określony na wysokości 3 000 kWh rocznie, a w przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny jest to aż 4000 kWh. Nowe przepisy sprawiają więc, że polskie rodziny zaoszczędzą od 3 do 4 tys. zł rocznie na rachunkach za energię elektryczną.

Dodatkowe ponad 125 zł obniżki na rachunkach - warunki

Jako dodatkowe działanie, obok Tarczy Solidarnościowej, polski rząd wprowadził dodatkowo 125 zł upustu na rachunkach za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Sprzedawcy energii będą zobowiązani do udzielenia w tym roku jednorazowego upustu wszystkim gospodarstwom domowym, które spełnią jeden z niewymagających warunków. Są to:

1. wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznych faktur,

2. wyrażenie zgody na komunikację drogą elektroniczną o oferowanych produktach i usługach,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. sprawdzenie i potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii,

4. zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022,

5. produkcja energii odnawialnej w prosumenckiej instalacji OZE,

6. złożenie oświadczenia w sprawie podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników).

125 zł obniżki na rachunkach za prąd

Tarcza Solidarnościowa i dodatkowe działania osłonowe skutecznie chronią odbiorców energii przed skutkami wzrostu kosztów wytwarzania energii – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Dzięki dodatkowemu bonusowi polskie rodziny otrzymają 125 zł obniżki na rachunkach za prąd. Dla statystycznej rodziny o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej nowy mechanizm wsparcia odbiorców oznacza oszczędność o równowartości rachunku za jeden miesiąc.



Co można zrobić, żeby bez problemu zmieścić się w limitach mając dużą rodzinę

Rząd gwarantuje więc bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin. Co można zrobić, żeby bez problemu zmieścić się w limitach mając dużą rodzinę? Warto pamiętać np. o gaszeniu oświetlenia w pomieszczeniach, w których nikt aktualnie nie przebywa albo wyłączaniu sprzętów elektronicznych, takich jak komputery, kiedy z nich nie korzystamy. Szczegółowe informacje o podwyższonych limitach zamrożenia cen energii oraz nowym upuście dostępne są na www.liczysieenergia.pl - stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jej celem jest budowa świadomości w zakresie racjonalnego korzystania z energii i – co za tym idzie – ograniczania wysokości rachunków za prąd.

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej