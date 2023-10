ONZ: we wrześniu liczba uchodźców wyniosła rekordowe 114 milionów

Liczba uchodźców na świecie wyniosła we wrześniu 114 milionów, co oznacza, że wojny, prześladowania i przemoc zmusiły do opuszczenia domów rekordową liczbę ludzi - poinformował w oficjalnym komunikacie Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Wzrost liczby uchodźców z powodu konfliktów zbrojnych Zdaniem UNHCR za wzrostem liczby uchodźców w pierwszej połowie bieżącego roku stały przede wszystkim konflikty zbrojne - w Ukrainie, Sudanie, Birmie i Demokratycznej Republice Konga, a także kryzys humanitarny w Afganistanie. "W skali globalnej zdecydowanie zbyt wiele konfliktów rozprzestrzenia się lub eskaluje, niszcząc życie niewinnych osób i wykorzeniając ludzi" – powiedział szef UNHCR Filippo Grandi. Zarzucił on społeczności międzynarodowej niezdolność do zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, co uniemożliwia uchodźcom powrót do domów. Jedna trzecia wszystkich uchodźców pochodziła z trzech krajów Zdaniem UNHCR blisko jedna trzecia wszystkich uchodźców pochodziła z zaledwie trzech krajów: Afganistanu, Syrii i Ukrainy. Najwięcej uchodźców przyjęły Iran i Turcja – po 3,4 miliona, Niemcy i Kolumbia - po 2,5 miliona, Pakistan - 2,1 miliona. Na całym świecie między styczniem a czerwcem 2023 r. złożono 1,6 miliona nowych indywidualnych wniosków o azyl – najwięcej w historii odnotowanej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy danego roku - stwierdził UNHCR. Komisarz Grandi przyznał, że "perspektywa pokoju i rozwiązania problemów uchodźców oraz innej wysiedlonej ludności może wydawać się odległa". „Ale nie możemy się poddać. Wraz z partnerami będziemy nadal szukać i znajdować rozwiązań dla uchodźców" - dodał. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Powstały w 1950 roku UNHCR w założeniu miał pomagać ludziom, którzy uciekli bądź zostali wysiedleni w rezultacie II wojny światowej. Organizacji przyznano trzyletni mandat i zakładano, że po realizacji określonych zadań zostanie rozwiązana. (PAP) os/ ap/