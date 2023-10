Nie będzie likwidacji Telewizji Polskiej? Poseł PSL: zmiany muszą przywracać równowagę w mediach publicznych; zmiany, ale absolutnie nie likwidacja

Czy publikowanie wizerunku dzieci w internecie łamie ich prawo do prywatności?

Czy w Polsce prawa dziecka do prywatności są odpowiednio respektowane? Co z publikowaniem wizerunku dziecka w sieci? Czy Karta Praw Dziecka w Biznesie zmobilizuje organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa do działań na rzecz ochrony praw dziecka?