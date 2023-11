Te miasta w Polsce są najbardziej zanieczyszczone. Małopolska w niechlubnej czołówce

Smog. W ciągu ostatnich lat poprawiła się jakość powietrza w Polsce. Wciąż jednak są miejsca, gdzie stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu wynosi 900 proc. normy! Gdzie jest najgorzej? Oto raport Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) za 2022 rok.

Ranking najbardziej zanieczyszczonych miast

Ranking został opracowany na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

We wszystkich miejscowościach objętych monitoringiem GIOŚ średnioroczne stężenie pyłów PM10 było w normie (norma to maksymalnie 40 mikrogramów/m sześc.) – zdarzyło się to pierwszy raz od kiedy PAS zaczął publikację rankingu, czyli od 2015 r.

Nowa Ruda według raportu PAS, tak jak w poprzednim rankingu, jest najbardziej zanieczyszczona, jeśli chodzi o liczbę dni smogowych (95 dni) i stężenie PM10 (38 μg/m sześc.). Zaś stężenie benzo(a)pirenu (BaP) w tym mieście wyniosło 9 nanogramów/m sześc., czyli 900 proc. normy.

Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz, Szczawnica, Wadowice – to małopolskie miasta, gdzie średnioroczny poziom benzo(a)pirenu jest jednym z najwyższych i wyniósł 6 lub 7 ng/m sześc., czyli 600, 700 proc. normy.

Równie wysokie stężenia tej toksycznej substancji występowały w Nowym Mieście Lubawskim (warmińsko-mazurskie), Rybniku, Godowie, Żywcu (Śląskie).

Nowe Miasto Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim pojawiło się w raporcie PAS po raz pierwszy, ponieważ otrzymało stację pomiarową GIOŚ. Pomiary z tej stacji usytuowały to miasto wśród najbardziej zanieczyszczonych – odnotowano tu 53 dni smogowe i 700 proc. normy dla stężenia benzo[a]pirenu.

Według PAS, w ostatnich latach jakość powietrza w Polsce poprawiła się. W ciągu dziewięciu lat w Nowej Rudzie średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu zmalało o 47 proc., liczba dni smogowych zmniejszyła się o 26 proc., a średnioroczne stężenie PM10 spadło o jedną piątą. W Krakowie i Rybniku średnioroczne stężenie PM10 spadło o 40 proc.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ maak/

