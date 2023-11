Singapur: Nielegalny imigrant recydywista skazany na 15 miesięcy więzienia i siedem batów

Indonezyjczyk, który już w przeszłości został deportowany i dostał zakaz wjazdu, ponownie powrócił do Singapuru, płynąc z Malezji na napompowanym worku na śmieci. Mężczyzna został złapany po 10 miesiącach nielegalnego pobytu i skazany w czwartek na 15 miesięcy więzienia i siedem batów – podaje portal CNA.

Po deportacji z Singapuru imigrant z Indonezji ponownie nielegalnie przekroczył granicę

Po zaledwie siedmiomiesięcznym pobycie w ojczyźnie po deportacji w maju 2022 r. Muhammad Izal zdecydował się na nielegalny powrót do Singapuru, gdzie chciał podjąć pracę.



W tym celu przepłynął promem z Batam w Indonezji do Stulang Laut w Malezji. Następnie udał się na plażę i popłynął w kierunku singapurskiej wyspy Pulau Ubin, skąd po 30-minutowym odpoczynku ruszył w dalszą drogę do Changi Beach, przepływając w sumie ponad 20 km. Jak wynika z dokumentów sądowych, recydywista użył czarnego worka na śmieci, aby utrzymać się na wodzie.

REKLAMA

Imigrant recydywista

Niewykryty przedostał się do Singapuru i przebywał tam nielegalnie przez około 10 miesięcy, aż do 23 października. Został aresztowany przez funkcjonariuszy po tym, gdy podczas kontroli nie był w stanie przedstawić żadnych dowodów poświadczających legalny pobyt w kraju.



Według CNA 34-letni Muhammad Izal był wcześniej czterokrotnie oskarżany w Singapurze o przestępstwa imigracyjne.

Surowe kary za nielegalną imigrację w Singapurze

W sierpniu 2021 r. został oskarżony o wjazd do Singapuru bez ważnej przepustki i ponowny nielegalny wjazd po deportacji, co doprowadziło do skazania go we wrześniu 2021 r. na rok więzienia i sześć uderzeń laską.



Tym razem w swojej obronie wyraził skruchę, podkreślając swoje obowiązki rodzinne wobec dzieci i chorych rodziców.



W czwartek singapurski sąd skazał Izala na 15 miesięcy pozbawienia wolności i siedem uderzeń laską. (PAP)

krp/ mms/