Zakaz handlu w niedziele. Nowelizacja ustawy w Dzienniku Ustaw

Ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zakaz handlu 24 grudnia

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na dzień 24 grudnia. Gdy zaś dzień 24 grudnia przypada w danym roku w niedzielę, to jest on objęty zakazem handlu.

Ważne W tym roku handlowe niedziele przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 29 listopada 2023 r. 4 grudnia 2023 r. nowelę podpisał Prezydent.

Według dotychczasowych przepisów niedziele 17 i 24 grudnia 2023 r. miały być handlowe. W Wigilię sklepy byłyby otwarte do godz. 14.