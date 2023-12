Do 28 grudnia 2023 r. należy wykonać zawieszone badania lekarskie pracowników i szkolenia bhp. Co grozi za brak badań profilaktycznych i szkoleń bhp?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie badań lekarskich oraz przeszkolenie pracownika w zakresie bhp. 28 grudnia 2023 r. mija termin wykonania szkoleń bhp i badań lekarskich, zawieszonych z powodu pandemii COVID-19. Za niedopełnienie tych obowiązków pracodawcy grożą konsekwencje.

Obowiązek przeprowadzenia badań profilaktycznych i szkoleń bhp pracowników

Podczas pandemii COVID-19 zawieszone były obowiązki związane z koniecznością przeprowadzania szkoleń bhp oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Odwołanie 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, ze zawieszone na czas pandemii badania i szkolenia należy wykonać do 28 grudnia 2023 r.

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp dotyczy przypadków, w których szkolenie bhp nie odbyło się, gdyż termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypadał w:

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 lub

w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wymóg przeprowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników dotyczy badań zawieszonych na czas pandemii.

Pracodawcy powinni także skierować na badania z zakresu medycyny pracy pracowników, których orzeczenia lekarskie wydane podczas pandemii stracą ważność 28 grudnia 2023 r. Dotyczy to:

orzeczeń stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wydane przez lekarza innego niż specjalista medycyny pracy,

orzeczeń wydanych przez lekarza innego niż specjalista medycyny pracy po badaniu kontrolnym pracownika (przeprowadzanego w razie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą).

Także orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. i którym przepisy antycovidowe przedłużyły ważność, stracą ją ostatecznie 28 grudnia 2023 r. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich pracowników.

Kara dla pracodawcy w razie braku badań lekarskich i szkoleń bhp pracownika

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Bez szkoleń bhp pracownik nie powinien być dopuszczony do wykonywania obowiązków, a brak szkoleń może być karany.

Konsekwencje nieprzeprowadzenia wymaganych szkoleń bhp oraz niedotrzymanie terminu ich przeprowadzenia spadają na pracodawcę. Lekceważenie tych obowiązków skutkuje nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła więcej niż jeden raz, sprawa może zostać skierowana do sądu, a to może spowodować zwiększenie kary nawet do 50000 zł.

Także pracodawca dopuszczający pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. I w tym przypadku pracodawcy grozi kara grzywny.

