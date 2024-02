RPP: w pierwszym kwartale 2024 r. inflacja prawdopodobnie spadnie. W kolejnych kwartałach dynamika inflacji obarczona jest niepewnością

Czy można dorabiać do renty socjalnej? Komu ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę. Jakie są limity zarobków w 2024 roku?

Aktualnie w Polsce blisko 300 tys. osób otrzymuje rentę socjalną, która wynosi 1588,44 zł brutto, czyli jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jak co roku, także w 2024 r. kwota tej renty wzrośnie 1 marca. Czy można dorabiać do renty socjalnej?