Od 250 zł do 1000 zł dla rolników. Wnioski o pomoc suszową można składać od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r.

Nabór wniosków o pomoc suszową. Najbardziej poszkodowani rolnicy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 1000 zł na ha uprawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

