137 mld euro, (600 mld zł) na polskie KPO będzie odblokowane w przyszłym tygodniu. D. Tusk: góra pieniędzy. Pierwsze szybkie płatności (ok. 1,5 mld euro) dla rolników

Ursula von der Leyen: W przyszłym tygodniu decyzja uwalniająca do 137 mld euro funduszy dla Polski

W oparciu o uruchomione reformy, w następnym tygodniu kolegium komisarzy wyjdzie z dwoma decyzjami ws. funduszy europejskich, które teraz są zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski z Funduszu Odbudowy i funduszy spójności - poinformowała 23 lutego 2023 r. podczas konferencji w Warszawie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.



"Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie (...). Z satysfakcją przyjmuję plan działań, który wasz rząd przedstawił państwom członkowskim w tym tygodniu. To mocne oświadczenie i jasna ścieżka dla Polski i wasze wysiłki są zdecydowane" - powiedziała przewodnicząca KE.



"W oparciu o uruchomione reformy i liczbę natychmiast podjętych kroków w zakresie niezależności sędziowskiej - mamy dobre wieści. W następnym tygodniu kolegium komisarzy wyjdzie z dwoma decyzjami ws. funduszy europejskich, które teraz są zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski z Funduszu Odbudowy i funduszy spójności" - dodała.



Szef polskiego rządu Donald Tusk powiedział, że pierwsze płatności wyniosą 1,5 mld euro dla rolników.



"Pierwsze szybkie płatności, to będzie ok. 1,5 mld euro, które bezpośrednio trafią do małych i średnich producentów żywności. To pierwszy taki zastrzyk finansowy, który może przynieść trochę poczucia bezpieczeństwa i perspektywę dla naszych rolników" - powiedział.



Odnosząc się do sytuacji rolników przewodnicząca von der Leyen podkreśliła, że Unia już wspiera polskich rolników 22 mld euro ze wspólnej polityki rolnej.



"I będzie tego więcej. Na przykład, pierwsza płatność w ramach NextGenerationEU (Fundusz Odbudowy - PAP) zawiera 1,4 mld euro. Będą to środki natychmiast dostępne dla rolników, by wesprzeć rozwój i modernizację ich produkcji i ułatwić wejście na nowe rynki" - powiedziała szefowa KE. (PAP Biznes)

D.Tusk o środkach w ramach polskiego KPO: na polskie to jest 600 mld zł; to góra pieniędzy, dobrze ją wykorzystamy

Na polskie to jest 600 mld zł - podkreślił premier Donald Tusk odnosząc się do środków w ramach polskiego KPO. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy, którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj napięcie i niepokoje - dodał.



Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.



Tusk podkreślił, że "to jest naprawdę bardzo ważny dzień". "Polki i Polacy (...) są prawdziwymi bohaterami tej historii, która dzisiaj znalazła swój finał" - powiedział.



Szef polskiego rządu podziękował von der Leyen i De Croo za zaangażowanie w kwestię odblokowania środków.



"Tak. Mamy to. Na polskie to jest 600 mld zł. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy, którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj napięcie i niepokoje. Nieprzypadkowo pani przewodnicząca (KE) wspomniała o pierwszych szybkich płatnościach. Wśród nich będzie 1,5 mld euro, jeśli dobrze zrozumiałem. To też na nasze ponad 6 mld zł, które bezpośrednio trafią do małych, średnich producentów żywności" - zapewnił premier.



Dodał, że "to będzie pierwszy zastrzyk, który może przynieść trochę poczucia bezpieczeństwa i perspektywę także dla naszych rolników". "Mam głębokie poczucie jako Polak, że przywracamy dziejową sprawiedliwość wobec kraju, narodu, który dla praworządności, dla demokracji zrobił więcej niż ktokolwiek inny na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach" - podsumował premier. (PAP)



