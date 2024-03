W dniu 14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu karnego i Kodeks postępowania karnego nakazujące konfiskatę pojazdu (np. samochodu) w przypadku, gdy kierowca prowadził go mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, a także gdy kierowca spowoduje wypadek mając przynajmniej 1 promil alkoholu we krwi lub w warunkach recydywy. Arkadiusz Myrcha, Sekretarz Stanu (potocznie: wiceminister) w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował 13 marca 2024 r., że nowe prawo będzie w praktyce martwe, bo nie ma gotowych aktów wykonawczych. Jednocześnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają pracę nad zmianą tych przepisów. Resort sprawiedliwości chce zrezygnować z obligatoryjności orzekania przepadku pojazdu prowadzonego przez sprawcę pod wpływem alkoholu, ale sądy nadal będą mogły orzekać taki przepadek.