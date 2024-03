Będzie więcej czasu na zakup i montaż silosów finansowanych z KPO

Opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Czas na montaż silosów finansowanych z KPO został wydłużony

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakup i montaż silosów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będzie wydłużony z 31 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Resort rolnictwa przekazał w poniedziałkowym komunikacie, że 15 marca opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wydłużono w nim termin na realizację inwestycji w zakresie zakupu i montażu silosów – z 31 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. „Zniesiono ograniczenie dotyczące maksymalnego czasu na realizację inwestycji (wcześniej było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)” – podkreślił resort.