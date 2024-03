Europejska Deklaracja dot. Technologii Kwantowych podpisana

Europejska Deklaracja dot. Technologii Kwantowych została podpisana. Polska angażuje się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych. Planuje się budowę w Polsce komputera kwantowego.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisali w środę Europejską Deklarację dot. Technologii Kwantowych (Quantum Pact), aby Polska aktywnie zaangażowała się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych - podało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.

"Technologie kwantowe, podobnie jak sztuczna inteligencja, stanowią przełom, który znacząco zmieni wiele sektorów gospodarki. Wpłyną na bardziej bezpieczną komunikację, obliczenia wielkoskalowe, przemysł wytwórczy, opiekę zdrowotną, energetykę, a nawet technologie kosmiczne" - napisano.

Technologie kwantowe - inicjatywy UE

Wskazano, że Unia Europejska prowadzi szereg inicjatyw związanych z technologiami kwantowymi. Można tu wymienić np. przedsięwzięcia takie jak European High Performance Computing, w ramach którego powstają europejskie komputery kwantowe, czy European Quantum Communication Infrastructure, zajmujące się sieciami komunikacji kwantowej.

"Polska jest zaangażowana w obie te inicjatywy. Trwają prace zarówno nad budową krajowej testowej sieci połączeń kwantowych oraz nad dwoma komputerami kwantowymi, z których jeden stanie w Poznaniu, a drugi, współfinansowany przez Polskę, w Ostrawie" - napisano.

Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje kluczowy projekt w zakresie bezpiecznej europejskiej komunikacji kwantowej (EuroQCI), i nie jest to ostatni projekt, w którym oba resorty połączą siły w budowaniu kwantowej doliny w Polsce.

Rozwój ekosystemu technologii kwantowych światowej klasy

Podano, że 5 grudnia 2023 roku, Prezydencja Hiszpańska wydała deklarację w celu wzmocnienia współpracy europejskiej w zakresie rozwoju ekosystemu technologii kwantowych światowej klasy. Aktualnie podpisało ją 18 państw (Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia i Szwecja).

Sygnatariusze deklaracji uznają strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla naukowej i przemysłowej konkurencyjności UE oraz zobowiązują się do współpracy w rozwoju ekosystemu technologii kwantowych w całej Europie, z ostatecznym celem uczynienia Europy „doliną kwantową" świata, wiodącym regionem globalnie pod względem innowacji kwantowych.

"Zależy nam na aktywnym dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu w dziedzinie technologii kwantowych, kładąc nacisk na rozwój i innowacje w tym obszarze. Aspirujemy do dołączenia do czołowych graczy w obszarze technologii kwantowych w Europie" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Budowa w Polsce komputera kwantowego

Polska jest częścią EuroHPC JU (Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali), w ramach którego planowana jest budowa w Polsce komputera kwantowego, który zostanie zintegrowany z europejską siecią superkomputerową.

"Dzięki instalacji komputera kwantowego w Polsce zespoły badawcze uzyskają możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań tej wciąż nowatorskiej dziedziny, a krajowi użytkownicy będą mieli dostęp do różnorodnych i uzupełniających się technologii kwantowych. Pilotażowe instalacje sześciu komputerów kwantowych EuroHPC JU, w tym polskiego komputera kwantowego opartego o technologie pułapek jonowych, będą udostępnione przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych dla szerokiego grona krajowych i europejskich użytkowników, zarówno dla społeczności naukowej, a także dla przemysłu i sektora publicznego" - napisano.

Podano, że Polska planuje szerokie wsparcie dla inicjatyw kwantowych, umożliwiające rozwój zespołów naukowych w kwantowych technologiach, edukacje młodych talentów w tym zakresie oraz dbanie o bezpieczeństwo komunikacji kwantowej do zapewnienia ochrony transmisji informacji i wysoki poziom cyberbezpieczeństwa przy wykorzystaniu technologii kwantowych. (PAP Biznes)