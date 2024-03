258,00 zł to kwota świadczenia ratowniczego. Aktualny wzór wniosku w sprawie świadczenia ratowniczego opublikowany

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego. Dokument uwzględnia zmiany w formularzu dotyczące danych osobowych.

Wzór wniosku o świadczenie

Obowiązujący wzór wniosku zawiera również rubrykę z adresem urzędu skarbowego, w którym rozlicza się wnioskodawca. Do wniosku, zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, można załączyć pisemne oświadczenia trzech świadków potwierdzające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, jeżeli takie działania nie zostały udokumentowane w inny sposób.

Dla kogo świadczenie ratownicze

Zgodnie z ustawą o OSP, prawo do świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach lub akcjach ratowniczych w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat i osiągnął 65 rok życia, w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat i ma co najmniej 60 lat. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział przynajmniej raz w roku w działaniach lub akcjach ratowniczych.

Kwota świadczenia ratowniczego

Jak podano w komunikacie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2024 r. kwota świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych wynosi 258,00 zł.

Źródło: SSPAP