ETPC: Szwajcaria winna złamania konwencji praw człowieka, bo niedostatecznie walczy ze zmianami klimatycznymi

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu orzekł 9 kwietnia 2024 r., że Szwajcaria jest winna złamania konwencji praw człowieka poprzez brak działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

ETPC przyznał rację grupie około 2000 starszych Szwajcarek, które twierdziły, że rząd nie wkłada odpowiednich wysiłków w walkę ze zmianami klimatycznymi, co naraża je na śmierć podczas fali upałów.



Trybunał stwierdził, że niespełnienie przez Szwajcarię celów redukcji gazów cieplarnianych stanowiło złamanie praw człowieka.

Ważny precedens

Decyzja ETPC może stanowić dla sądów w Europie i poza jej granicami precedens wobec rosnącej liczby spraw odnoszących się do zmian klimatycznych na gruncie praw człowieka.



Orzeczenie strasburskiego Trybunału, od którego nie można się odwołać, może zmusić rząd Szwajcarii do intensywniejszych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym do korekty swoich celów w sferze redukcji emisji, aby były zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym.

Dwie podobne sprawy oddalone przez ETPC

ETPC jednocześnie oddalił we wtorek dwie podobne sprawy: byłego mera miasteczka Grande-Synthe Damiena Carene'a przeciw rządowi Francji za brak walki z klimatem i sześciu młodych Portugalczyków przeciw 32 rządom europejskim, którzy chcieli je skłonić do realizacji międzynarodowych zobowiązań w sferze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Trybunał uznał bowiem, że pozywający nie mogą by traktowani jako ofiary. (PAP)

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) - czym jest

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) [ang. European Court of Human Rights] to międzynarodowy sąd orzekający w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej Protokołach dodatkowych.

