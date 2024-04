Ważna wiadomość dla kredytobiorców. Chodzi o wakacje kredytowe

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do ustawy o wakacjach kredytowych. Teraz trafi ona pod obrady Senatu. Według Ministerstwa Finansów, z wakacji kredytowych na zasadach opisanych w ustawie będzie mogło skorzystać 562 tys. kredytobiorców, podczas gdy kredytów w Polsce jest prawie 2 mln.

Komisja omawiała nowelizację ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Cele ustawy o wakacjach kredytowych

Jak powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, ustawa, popularnie nazywana "ustawą o wakacjach kredytowych", ma na celu czasowe przedłużenie rozwiązań osłonowych oraz zwiększenie wykorzystania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Zasady wakacji kredytowych

Mechanizm wakacji ma zostać przedłużony na rok bieżący, będzie możliwe zawieszenie spłaty kredytów na dwa miesiące w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz na dwa miesiące w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Kryteria wakacji kredytowych

Z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać posiadacze kredytów nie większych niż 1,2 mln zł w chwili zaciągnięcia, jeśli stosunek ich raty do dochodu przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku wyniósł co najmniej 30 proc. albo mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Weryfikacja wniosku

Weryfikacja wniosku będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach, z tym że konsument będzie musiał zadeklarować spełnienie przesłanki dotyczącej wysokości raty kredytowej czy też posiadania trójki dzieci, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Przyszłość wakacji kredytowych

Ustawa pozwala na przedłużenie wsparcia w ramach wakacji kredytowych, ale w przyszłych latach powinny wygasać i spłata powinna się odbywać na normalnych zasadach, a ci, którzy znajdują się w trudnych warunkach powinni korzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Regulacje dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Druga część liberalizuje przesłanki korzystania z FWK poprzez zmniejszenie stosunku raty do dochodu, limitującego możliwość skorzystania z funduszu, z 50 do 40 proc. dochodów. Okres udzielania wsparcia został wydłużony z 36 do 40 miesięcy, wsparcie miesięczne rośnie z 2 do 3 tys. zł, okres spłaty wydłużany jest ze 144 do 200 rat, a maksymalna wartość wsparcia rośnie do 120 tys. zł.