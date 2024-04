Bon energetyczny - jest projekt ustawy! Od 300 zł do 1200 zł dla gospodarstwa domowego już od lipca 2024 r.

Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada wprowadzenie od lipca 2024 r. bonu energetycznego. Będzie to wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana kwotowo (od 300 zł do 1200 zł), w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Pełna nazwa projektu ustawy wprowadzającej bon energetyczny, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska to "projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD 44). Bon będzie przyznawany już od lipca 2024 roku na określonych przez ustawodawcę zasadach, o których poniżej.

REKLAMA

Bon energetyczny - kto otrzyma nowe świadczenie? Kluczowe są kryteria dochodowe zaproponowane w ustawie

REKLAMA

Projekt ustawy zakłada, że bon energetyczny wprowadzony zostanie na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Ustawodawca zakłada, że przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię. Z pomocy w postaci bonu skorzystają m.in. mniej zamożni emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze czy też beneficjenci pomocy socjalnej.

REKLAMA

Świadczenie pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawodawca podkreśla, że niskie dochody tych osób wpływają bezpośrednio na jakość ich życia i sprawiają, że ciężko im funkcjonować w społeczeństwie ze względu na sytuację finansowo-materialną. Bardzo często takie osoby mają problem nie tylko z opłacaniem rachunków za energię elektryczną, ale także z zaspokojeniem innych podstawowych potrzeb życiowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania (żywność, ubrania, leki).

Pomoc w postaci przyznania osobom spełniającym założone kryteria dochodowe bonu energetycznego, ma wpłynąć pozytywnie na ich budżety i zwiększyć nie tylko ich poczucie bezpieczeństwa, ale również ułatwić dostęp do podstawowej usługi użyteczności publicznej jaką jest energia elektryczna. A mniej zamożne gospodarstwa domowe wykorzystujące źródła ciepła zasilane energią elektryczną (główne źródło ogrzewania) będą mogły ubiegać się o bon w podwyższonej kwocie.

Bon energetyczny 2024 - gdzie będzie można składać wniosek?

Projekt ustawy wskazuje, że za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wypłatę bonów energetycznych odpowiedzialne będą gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688), do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, m.in. wypłaty przedmiotowego dodatku, upoważnione mogą być również inne organy. W tym celu gminom przysługiwać będzie 2% wartości wypłaconych świadczeń na poczet obsługi ustawowego zadania.

Nowe przepisy przewidują katalog danych, jakie podaje się we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego będzie udostępniany przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, co pozwoli na zapewnienie przejrzystości i kompletności tego wniosku, a jednocześnie odciąży gminy z konieczności samodzielnego przygotowywania wzoru wniosku.

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji wypłat bonów energetycznych zastosowanie będą miały przepisy art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Bon energetyczny - ile wynosi wysokość świadczenia zgodnie z projektem ustawy?

Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada zróżnicowanie stawki bonu i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych. Proponuje się następujące stawki bonu energetycznego:

dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 300 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Natomiast dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), proponuje się zwiększone o 100% wsparcie. W tym przypadku proponuje się następujące stawki bonu energetycznego:

dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 600 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Według ustawodawcy wdrażane zmiany nie będą wymagały nowych procedur, gdyż weryfikacja progów dochodowych odbywa się już dzisiaj w gminach przy weryfikacji uprawnień beneficjentów do dodatku osłonowego, czy kwalifikacji do wsparcia w ramach Programu Czyste Powietrze.