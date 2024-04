Pełnia Różowego Księżyca 2024. Kiedy wypada? Co jeszcze nas czeka?

Kiedy wypada pełnia Różowego Księżyca w 2024 r.? Skąd taka nazwa? Czy rzeczywiście na niebie zobaczymy różowy Księżyc? Co jeszcze można zobaczyć w okolicach tej nocy?

Pełnia Księżyca - czym jest

Pełnia Księżyca to jedna z faz Księżyca, która występuje, gdy znajduje się on w linii prostej między Ziemią a Słońcem, a Ziemia jest wówczas między Księżycem a Słońcem. W czasie pełni Księżyc jest oświetlany w całości przez Słońce, co sprawia, że wydaje się całkowicie widoczny z Ziemi.

Przeważnie w miesiącu kalendarzowym występuje tylko jedna pełnia Księżyca. Wyjątkiem od tej reguły bywa luty - czasami nie występuje żadna pełnia. Drugi wyjątek to przypadek, gdy w jednym miesiącu pojawiają dwie pełnie (ta druga nazywana jest wtedy pełnią niebieskiego księżyca), taka sytuacja zdarza się średnio raz na 2,5 roku.

Kolejna niebieska pełnia pojawi się dopiero 31 maja 2026 roku.

Pełnia Różowego Księżyca w kwietniu - kiedy wypada

W kwietniu fazę Księżyca w pełni będziemy mogli podziwiać już za dwa dni. Pełnia wypada 24 kwietnia o godzinie 1:50, jest to środa.

Czy można liczyć na to, że na niebie rzeczywiście zobaczymy różowy Księżyc? Niestety nie. Tak naprawdę każda z pełni Księżyca ma swoją nazwę, niektóre są bardziej popularne niż inne. Na przykład w styczniu występuje pełnia Wilczego Księżyca, w czerwcu mamy Truskawkowy Księżyc, a w grudniu Zimny Księżyc.

Nazwę Pełnia Różowego Księżyca wymyślili rdzenni Amerykanie ze wschodu, a zaczerpnęli ją od kwitnących w tym okresie na różowo dzikich kwiatów - floksów. Inne kultury kwietniową pełnię nazywają Pełnią Kiełkującej Trawy, Jajeczną lub Rybną.

Noc spadających gwiazd

Okolice kwietniowej pełni to też dobra okazja do zobaczenia spadających meteorów. Na niebie będzie można zobaczyć meteory z roju Lirydów i pi Puppidów. Ich szczyt przypada właśnie na 22 i 23 kwietnia.

Pełnia Księżyca - jak na nas wpływa

Pełnia Księżyca w kwietniu 2024 będzie w znaku Skorpiona i będzie to jedna z najjaśniejszych pełni w roku. Księżyc będzie doskonale widoczny z każdego miejsca w Polsce. Wiele osób podczas pełni Księżyca skarży się na problemy ze snem, rozdrażnienie lub nadmierne pobudzenie. W takich przypadkach warto nie planować ważnych spotkań czy trudnych zadań do wykonania w tym czasie.

