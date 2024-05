Jeszcze tylko dziś wyborcy z niepełnosprawnościami mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego

Wyborcy z niepełnosprawnościami i osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeszcze tylko do dziś, 27 maja 2024 r.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach do PE

Na stronie PKW pojawił się komunikat, z którego wynika, że 27 maja upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania przekroczą 60 rok życia.

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Do dziś można także zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przysługującego wyborcom z niepełnosprawnościami oraz najpóźniej w dniu głosowania kończącym 60 lat. Możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu przysługuje w gminach, w których w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

