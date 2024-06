Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak wyglądała frekwencja

Wzrost płacy minimalnej w 2025 roku, który będzie ogłoszony w lipcu br. nie powinien przekroczyć 6%, a wynagrodzeń w sferze budżetowej 15%. Zdaniem prof. Jacka Męciny to cele, które musimy osiągnąć jeśli chcemy odbudować skłonność przedsiębiorców do inwestycji i wzrostu zatrudnienia. Taki wzrost płacy to byłby dobry sygnał dla gospodarki, a zwłaszcza dla sektora MŚP.