Zatrudnianie cudzoziemców: Zastrzeżenia dotyczące limitów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Sprzeciw resortów rozwoju i technologii oraz rolnictwa

MRiT oraz MRiRW sprzeciwiają się proponowanym przez MRPiPS limitom zezwoleń na pracę dla cudzoziemców a także proponowanym zapisom o opłacie od przedsiębiorstw za wniosek. Limity powinny być elastycznie dostosowywane do bieżących potrzeb rynkowych, a przepisy nie powinny nadmiernie obciążać finansowo przedsiębiorców.

Niezbędni pracownicy sezonowi

REKLAMA

Projekt ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budzi zastrzeżenia nie tylko Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ale też Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oba ministerstwa sprzeciwiają się m.in. proponowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitom zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

REKLAMA

Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii podkreśla: - Branże takie jak budownictwo czy turystyka potrzebują pracowników sezonowych. Jako MRiT czujemy się zobowiązani do stwarzania im jak najlepszych warunków do stabilnego prowadzenia działalności. Będziemy wspierać przedsiębiorców, dlatego nie zgadzamy się na pomysł MRPiPS narzucania limitów w zatrudnianiu obcokrajowców, co niewątpliwie jest dowodem na gospodarkę centralnie planowaną. Dziś jest dobry moment, żeby resort ten wycofał się z najbardziej szkodliwych dla przedsiębiorców zapisów.

Limity zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Branże, w których jest zapotrzebowanie na cudzoziemców to rolnictwo, budownictwo, transport, spedycja, logistyka i przetwórstwo przemysłowe. W Polsce, w ubiegłym roku, ponad 125 tys. przedsiębiorców (nie licząc rolników) zatrudniało ok. 1 miliona obcokrajowców.

Zastrzeżenia MRiT oraz MRiRW dotyczą m.in. odgórnie ustalonych limitów zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane w danym roku kalendarzowym. Według MRiT, aby zaspokoić potrzeby rynkowe przedsiębiorców, limity powinny być ustalane z uwzględnieniem bieżących potrzeb kadrowych polskiej gospodarki.

- Limity zatrudnienia cudzoziemców powinny być elastycznie dostosowywane do bieżących potrzeb rynkowych, a przepisy nie powinny nadmiernie obciążać finansowo przedsiębiorców – to wnioski resortu rozwoju i technologii oraz rolnictwa i rozwoju wsi, po analizie propozycji nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców - stwierdził resort rozwoju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak zgody na bezzwrotną opłaty za złożenie wniosku

REKLAMA

Ponadto MRiT oraz MRiRW mają zastrzeżenia do bezzwrotnej opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Miałaby ona być pobierana nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca nie będąc winny, otrzyma odmowę wydania zezwolenia na pracę lub odmowę dokonania wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji. W ocenie MRiT w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien otrzymać zwrot opłaty.

- Wartość eksportu produktów rolnych w 2023 r. to 236 mld zł. Utrzymanie tego poziomu nie będzie możliwe, jeśli będziemy wprowadzać ograniczenia zamiast ułatwień. Rolnicy chcą zatrudniać cudzoziemców i musi to mieć prosty charakter. Na przykład nie może być opłat dla tych których wniosek o zatrudnienie obcokrajowca został rozpatrzony negatywnie – zaznaczył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Za dużo kontroli w przedsiębiorstwach

Sprzeciw budzi również rozszerzenie katalogu wyłączeń, które umożliwiają organom kontrolnym przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie, bez konieczności informowania o takim zamiarze. MRiT nie zgadza się na zmiany w Prawie przedsiębiorców. Już dziś służby w wielu przypadkach mogą przeprowadzić niezapowiadane kontrole, również pod kątem legalności zatrudnienia. Może to nastąpić m.in. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w tym skarbowego lub przeciwdziałania czynom zabronionym.

-Przedsiębiorcy nie zasłużyli na tak drakońskie kary i przepisy dotyczące kontroli jakie przewiduje projekt ustawy proponowanej przez Panią minister Dziemianowicz-Bąk – stwierdził minister Paszyk.