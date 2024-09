Powódź: Przerwana tama, zalane miejscowości, zniszczony most. Premier zlecił przygotowanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej

Emeryci chcą mieć trzy momenty (do wyboru) przeliczenia kapitału emerytalnego na emeryturę w zależności od tablic emerytalnych GUS. Zły wybór tego momentu powoduje spadek emerytury. Posłanka mówi o obniżce emerytur przez tablice emerytalne GUS aż o 7,2%. To kara, że emeryci uwierzyli w to, że opóźnienie o rok przejścia na emeryturę spowoduje jej zwiększenia. Na końcu artykułu odpowiedź rządu w pliku PDF (do ściągnięcia).