Alkohol ma być w opakowaniu, które nie wprowadza w błąd. Do 200 ml tylko w butelkach lub puszkach [projekt]

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało, aby alkohol w opakowaniach do 200 ml był tylko w butelkach albo puszkach. Chodzi o to, aby opakowania nie wprowadzały w błąd. Alkohol powinien odróżniać się od innych środków spożywczych, tak aby nie doszło do pomyłki.

Alkohol ma byc w opakowaniu, które nie wprowadza w błąd

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w piątek ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie opakowań niektórych napojów spirytusowych, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cała sprawa zaczęła się od pojawienia się na półkach sklepowych alkoholu w saszetkach bardzo podobnych do musów owocowych dla dzieci. W internecie rozpętała się burza. Wielu internautów było zdania, że takie coś nie powinno mieć miejsca. Po nagłośnieniu sprawy premier Donald Tusk zapowiedział "zablokowanie procederu związany z alkoholowymi saszetkami". We wtorek spółka OLV, producent tzw. saszetek z napojami alkoholowymi pod marką Voodoo Monkey poinformowała, że wycofuje całą partię produktów z rynku i natychmiast wstrzymuje ich produkcję. Szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski podkreślił, że trzeba stworzyć prawo, by sytuacja się nie powtórzyła.

Czynnik zwiększający spożycie alkoholu

W uzasadnieniu do projektu napisano, że konieczne jest uregulowanie zasad dotyczących niektórych napojów spirytusowych, tak aby opakowanie nie wprowadzało konsumentów w błąd. Zaznaczono, że postulaty społeczne oraz sygnały organizacji zwalczających alkoholizm wskazują na łatwą dostępność napojów spirytusowych w niewielkich opakowaniach, jako na istotny czynnik promujący i zwiększający spożycie alkoholu.

Co określają przepisy projektowanego rozporządzenia? Napoje spirytusowe w opakowaniach jednostkowych o nominalnej wielkości opakowania do 200 ml są wprowadzane do obrotu jedynie w opakowaniach w postaci butelki albo puszki. W projekcie przewiduje się okres przejściowy 30 dni, który zapobiegnie ewentualnym szkodom, które mogłyby zostać poniesione przez podmioty wprowadzające do obrotu napoje.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(PAP)

