Duże zmiany w badaniach medycyny pracy. Wśród obowiązkowych badań lipidogram, poziom cukru i określenie wskaźnika BMI

Pakiet liczby badań medycyny pracy będzie poszerzony - zapowiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Wśród obowiązkowych badań wymienił lipidogram, poziom cukru i określenie wskaźnika BMI. Co jeszcze się zmieni?

Konieczny zapytany w Radiu Zet o program Profilaktyka 40 plus odparł: "nie chcę użyć słowa likwidacja programu Profilaktyka 40 plus, a zaprzestanie niewydolnego programu".

Pakiet badań medycyny pracy zostanie poszerzony o badania obowiązkowe

Poinformował, że pakiet badań medycyny pracy zostanie poszerzony o badania obowiązkowe, takie jak lipidogram, poziom cukru i określenie wskaźnika BMI. "To jest obligatoryjne. Każdy to będzie musiał mieć zrobione, zwiększamy liczbę badań w medycynie pracy" - zaznaczył. Wiceminister przekazał, że zgodnie z założeniami, jeżeli dana przychodnia przystąpi do programu, to badania będą bezpłatne dla pracodawcy.

Badania dodatkowe, np. mamografia, cytologia i PSA

Wskazał, że drugim elementem są badania dodatkowe, np. mamografia, cytologia i PSA - ma to być bezpłatna profilaktyka, o ile przychodnia przystąpi do programu.

Zapytany o możliwy termin wejścia zmian w życie poinformował, że być może uda się, by weszły one w życie od nowego roku - aczkolwiek mogą być opóźnienia do dwóch miesięcy wynikające z połączenia z dwóch systemów: NFZ i medycyny pracy. "Jeżeli chodzi o lekarza rodzinnego, to będzie od 1 stycznia" - dodał.

Unijny zakaz dotyczący jednorazowych papierosów

Wiceszef resortu zdrowia przekazał też, że w przyszłym roku rozpoczną się prace nad dyrektywą unijną, która "prawdopodobnie zakaże jednorazowych papierosów w ogóle, tak jak się to dzieje w Belgii czy w innych krajach". Jednocześnie, dodał, "prawdopodobnie również da nam rozwiązania dotyczące innej grupy nowych wynalazków, które służą przyjmowaniu (...) nikotyny doustnie, takie jak saszetki czy inne produkty, które również się szerzą obecnie i naszym zdaniem stwarzają zagrożenie i w tej chwili są nieuregulowane, również w prawodawstwie unijnym".

Obecnie, jak zauważył Konieczny, zakazane są pierwowzory - tzw. snusy, czyli woreczki z tytoniem, a nie są zakazane woreczki z nikotyną.