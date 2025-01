Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Ta grupa pracowników musi wykorzystać urlop do końca grudnia 2025 r. Pracodawca musi udzielić pracownikom 2 dni wolnego. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna do 30 000 zł.

