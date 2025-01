Program 800 plus, czyli rozwinięcie popularnego świadczenia 500 plus, od lat stanowi istotny element budżetów polskich rodzin. Choć jego założeniem jest pomoc w wychowywaniu dzieci, nie brakuje głosów, że to za mało, by skutecznie wspierać rodziny i przeciwdziałać wyzwaniom demograficznym. Czy 800 plus to teraz stabilna pomoc, czy jedynie doraźne rozwiązanie w obliczu narastających potrzeb?