ZUS oferuje do 300 tys. zł dofinansowania na poprawę BHP – złóż wniosek od 10 lutego

Przedsiębiorcy mają szansę uzyskać nawet 300 tys. zł dofinansowania od ZUS na projekty związane z poprawą warunków pracy. Nabór wniosków rusza 10 lutego i potrwa do 10 marca 2025 roku.

ZUS ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2026 r. Chodzi o konkurs oznaczony numerem 2025.01. Konkurs został ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Aby uzyskać dofinansowanie, płatnicy muszą spełnić określone warunki, takie jak brak zaległości w opłacaniu składek i podatków oraz brak postępowań upadłościowych. Wnioski należy składać elektronicznie poprzez stronę prewencja.zus.pl. Dofinansowanie może pokryć do 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Projekty będą realizowane w 2026 roku. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronach ZUS.

Konkurs ZUS dla płatników składek

Celem konkursu organizowanego przez ZUS jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Jeżeli chodzi o warunki udziału w konkursie, ZUS wskazuje, że przystąpić do niego może płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

nie zalega z opłacaniem podatków;

nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jak przygotować projekt do konkursu? ZUS zachęca do zapoznania się z całością dokumentacji zamieszczonej na stronie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy, co pozwoli na właściwe przygotowanie projektu.

Termin składania wniosków i zakres dofinansowania

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu to: 10 lutego 2025 r. – 10 marca 2025 r. Jeżeli jednak w tym terminie wpłynie liczba wniosków, których realizacja nie wyczerpie w całości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach Konkursu, ZUS ogłosi drugą turę naboru wniosków. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w 2026 r. wynosi 140 mln zł. Natomiast minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. zł. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

środki ochrony indywidualnej.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania dla płatników?

W regulaminie konkursu ZUS szczegółowo określił zasady dofinansowania projektów, w tym maksymalne kwoty dofinansowania. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż 300 tys. zł w przypadku działań inwestycyjno-doradczych, w tym dla działań:

inwestycyjnych – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 299 tys. zł,

doradczych – 1 tys. zł.

Podane kwoty dofinansowania są kwotami brutto. Wnioskodawca musi posiadać wkład własny na pokrycie różnicy pomiędzy wartością projektu a kwotą dofinansowania. Ponadto musi dysponować środkami własnymi na realizację projektu w wysokości II transzy dofinansowania do czasu jej wypłaty.

Przy czym kwota dofinansowania będzie się sumowała, jeśli działania będą dotyczyły różnych pozycji z Katalogu działań inwestycyjnych i doradczych. Jeśli wniosek będzie dotyczył, np. działania z pkt 19 (ograniczenie do 50 000 zł) i pkt 20 (ograniczenie do 60 000 zł). Łączny poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie do 110 000 zł.

Przykład dofinansowania w ramach konkursu ZUS. Płatnik musi posiadać środki własne

ZUS podał przykład w zakresie dofinansowania: Wartość inwestycji wynosi 100 000,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania to 100 000,00 zł x 80% = 80 000,00 zł.

Kwota wypłaty I transzy wynosi 80 000,00 zł x 60% = 48 000,00 zł. 100 000,00 zł – 48 000,00 zł = 52 000,00 zł.

A zatem płatnik musi posiadać środki własne na realizację projektu w wysokości 52 000,00 zł oraz środki na koszty związane z realizacją projektu, które nie podlegają dofinansowaniu. II transzę wnioskodawca otrzyma w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu odbioru projektu przez ZUS.

Więcej informacji w regulaminie konkursu. Zobacz: Regulamin konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2026 r.