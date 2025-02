800 plus: Rodzice nie zwlekają. Do ZUS wpłynęło już ponad 1,1 mln wniosków o świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 lutego do ZUS wpłynęło ponad 1,1 mln takich wniosków na ponad 1,7 mln dzieci.

800 plus, czyli świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus, to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest przyznawane na okresy świadczeniowe. Trwają one od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Chcąc przedłużyć świadczenie, każdego roku należy składać nowy wniosek. Od 1 lutego 2025 r. trwa nabór nowych wniosków. Wypłynęło już przeszło 1,1 mln takich wniosków na ponad 1,7 mln dzieci.

Wnioski o 800 plus tylko elektronicznie

Wnioski o 800 plus można złożyć jedynie drogą elektroniczną:

w profilu na PUE/eZUS,

za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

na portalu Emp@tia lub

poprzez aplikację mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

Jeśli wniosek został złożony w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał 800 plus, rodzic może utworzyć w aplikacji mZUS wniosek na nowy okres. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować.

To niejedyne udogodnienie. Jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, w kreatorze wniosku można pobrać ich dane automatycznie. Dzięki temu nie trzeba ich wpisywać ręcznie.

Pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800 plus są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, nawet jeśli wniosek był składany przez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE/eZUS, to ZUS założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych we wniosku.

Kiedy będzie wypłacane świadczenie wychowawcze

Nie warto zwlekać ze składaniem wniosku o 800 plus. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia bez żadnej przerwy w przelewach od ZUS, to wniosek na nowy okres świadczeniowy, czyli ten rozpoczynający się od 1 czerwca 2025 r., musi złożyć do 30 kwietnia br.

Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony w terminie:

od 1 maja do 31 maja 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2025 r.;

od 1 czerwca do 30 czerwca 2025 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2025 r.;

od 1 do 31 lipca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2025 r.;

od 1 do 31 sierpnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2025 r.

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej. Przelew z ZUS nastąpi na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.