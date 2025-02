Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - stawka w 2025 r. Wnioski do 28 lutego (I termin). Co powinna zawierać faktura za paliwo?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że jeszcze tylko do 28 lutego 2025 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w 2025 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje też, że w 2025 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.



Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien:

1) w terminie od 1 lutego 2025 r. do 28 lutego 2025 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.,

2) w terminie od 1 sierpnia 2025 r. do 1 września 2025 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r.

- w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2025 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2025 r. wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

lub/i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Kiedy zwrot akcyzy?

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminach:

1 - 30 kwietnia 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Niektórzy muszą dołączyć ten dokument

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informację o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2024 roku.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - wyjaśnienia MRiRW

Na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo znajdują się odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego. Publikujemy ważniejsze z tych wyjaśnień. MRiRW

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej?

MRiRW: W art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

W przypadku wątpliwości, czy zakupiony przez producenta rolnego olej napędowy jest oznaczony kodem CN określonym w ustawie z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania może zwrócić się z zapytaniem o kod CN oleju napędowego do sprzedawcy.

Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany numer rejestracyjny ciągnika?

MRiRW: Ww. ustawa nie zobowiązuje wystawcy faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.

Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na grunty na których zaprzestano produkcji rolnej lub prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym?

MRiRW: Zwrot podatku nie przysługuje do użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Jaką powierzchnię użytków rolnych należy wpisać we wniosku w przypadku kiedy po dniu 1 lutego danego roku a przed dniem złożenia wniosku nastąpiła zmiana wielkości powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?

MRiRW: Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Grunty gospodarstwa powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne na dzień 1 lutego (dotyczy to również gruntów dzierżawionych od osób fizycznych). Do wniosku należy wpisać zmienioną (aktualną na dzień składania wniosku) wielkość powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych.

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku współposiadania

MRiRW: W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku. Wnioskodawca nie jest obowiązany do załączania do wniosku innych oświadczeń.

W przypadku składania wniosku przez męża (żonę) będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czy mogą zostać uwzględnione faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione na żonę (męża)?

MRiRW: W powyższym przypadku uwzględniane są faktury dokumentujące zakup oleju napędowego wystawione zarówno na żonę jak i męża.

W jaki sposób zaokrąglać kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, który wychodzi z dokładnością do 3 miejsc po przecinku? Czy należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku w sposób matematyczny?

MRiRW: Do wyliczenia rocznego limitu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1948) dla każdego wnioskodawcy stosuje się zaokrąglenia matematyczne do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast przy ustalaniu kwoty zwrotu podatku stosuje się zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku tak, aby kwota zwrotu podatku nie przekroczyła kwoty rocznego limitu.