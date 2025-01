Dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. Można ubiegać się o refundację 70 proc. opłaconej składki

Dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. Hodowcy m.in. świń, bydła i drobiu, którzy ubezpieczyli swoje zwierzęta od ryzyka wystąpienia choroby zakaźnej mogą otrzymać zwrot 70 proc. opłaconej składki. Informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków od 27 stycznia br.

Ruszają dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. "Rolnicy, którzy hodują świnie, bydło, owce, kozy, konie lub drób i ubezpieczyli posiadane zwierzęta od ryzyka wystąpienia co najmniej jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych, mogą ubiegać się o refundację 70 proc. opłaconej składki" - przekazała ARiMR w komunikacie. Wskazała, że wnioski będą przyjmowane od 27 stycznia do 28 lutego 2025 r.

REKLAMA

Dla kogo dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych?

Agencja podkreśliła, że rolnicy wnioskujący o pomoc powinni mieć prawo do nieruchomości, na której terenie prowadzona jest ich działalność, a także posiadać ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia u zwierząt jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych. Chodzi m.in. o: afrykański pomór świń lub koni, chorobę niebieskiego języka i listeriozę. Polisa musi obejmować co najmniej:

1000 sztuk rzeźnych w przypadku kurcząt, gęsi, kaczek, perlic, indyków lub drobiu mięsnego;

14 sztuk świń lub

4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni.

Ile refundacji opłaconej składki i na jakich warunkach?

REKLAMA

Pomoc polega na refundacji 70 proc. opłaconej składki pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20 proc. strat w produkcji zwierząt spowodowanych przez co najmniej jedną ze wskazanych chorób. "Istotne jest również to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpocząć się przed 1 stycznia 2024 r., a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia" - zaznaczyła ARiMR.

Przypomniała, że jest to kontynuacja programu, lecz "interwencja została jednak rozszerzona o nowe gatunki zwierząt gospodarskich oraz rodzaje chorób, na które można otrzymać wsparcie". Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027.