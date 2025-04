Ostatni dzień na rozliczenie PIT 2024 Sprawdź, co musisz zrobić, zanim system zamknie dostęp

Ministerstwo Finansów przypomina: 30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2024 rok. Ponad 8 milionów Polaków skorzystało już z usługi Twój e-PIT. Sprawdź, co zrobić, by nie zapłacić kary, jak uniknąć błędów i co grozi za brak reakcji.

Twój e-PIT – co trzeba sprawdzić przed północą

Podatnicy złożyli już ponad 8 mln zeznań podatkowych za rok 2024 w usłudze Twój e-PIT – poinformowało w środę 30 kwietnia Ministerstwo Finansów. Resort przypomniał, że środa jest ostatnim dniem na rozliczenie podatków za ubiegły rok.

„Dziś mija termin na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2024 r. Warto skorzystać z najwygodniejszej formy rozliczenia – usługi Twój e-PIT. Podatnicy złożyli w ten sposób już ponad 8 mln deklaracji” – podał resort finansów w komunikacie.

Zachęcił też do zalogowania się do usługi Twój e-PIT dostępnej przez e-Urząd Skarbowy. Pozwoli to podatnikom na sprawdzenie zeznania za rok ubiegły i uwzględnienie w nim ulg, które przysługują podatnikowi, a nie są automatycznie wpisane, czy na wskazanie organizacji pożytku publicznego, która ma otrzymać 1,5 proc. podatku.

Co oznacza i kogo dotyczy automatyczna akceptacja zeznań

„Z upływem dzisiejszego dnia w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2024 rok – jeśli nie zostały złożone samodzielnie i nie zostały odrzucone”– poinformowało MF.

Resort dodał, że automatyczna akceptacja zeznań potrwa do 8 maja. W tym czasie usługa Twój e-PIT będzie niedostępna. Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich rozliczeń i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - tzw. UPO.

„W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia br.), poinformuje podatnika o kwocie podatku do zapłaty. Jeśli podatnik wyraził zgodę na doręczanie za pomocą korespondencji elektronicznej, to zawiadomienie o kwocie do zapłaty otrzyma elektronicznie. Jeśli nie wyraził takiej zgody, to zawiadomienie otrzyma za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w rozliczeniu” – przekazało MF.

Zapłata podatku i ostrzeżenie przed oszustami

Resort przypomniał, że podatek powinien zostać opłacony w terminie siedmiu dni od dnia odebrania informacji. Jeśli konieczna okaże się korekta zeznania, to można ją złożyć zarówno poprzez usługę Twój e-PIT – po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań, jak i przez system e-Deklaracje lub na papierowym formularzu.

„Kolejny raz przestrzegamy przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane podatników. Ich aktywność zwiększa się w okresie składania zeznań podatkowych. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości SMS lub e-mail, które dotyczą np. zwrotu podatku, konieczności dokonania korekty, aktualizacji danych, powiadomień z urzędu skarbowego czy alertów z aplikacji. Wiadomości zachęcają do kliknięcia w niebezpieczne linki lub załączniki. Oszuści próbują w ten sposób wyłudzić poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej” – podało MF.