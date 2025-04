mObywatel pomoże w wyborach prezydenckich 2025. Sprawdź, jak przygotować się do głosowania

Już 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Z aplikacją mObywatel łatwo sprawdzisz miejsce głosowania, zmienisz obwód i potwierdzisz tożsamość cyfrowym mDowodem – wystarczy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.

mObywatel i e-usługa Wybory

Aplikacja mObywatel będzie towarzyszyła Polakom podczas nadchodzących wyborów prezydenckich. Pierwsza tura wyborów odbędzie się już 18 maja.

MObywatel oferuje e-usługę Wybory. To doskonałe rozwiązanie, gdy wyborca nie ma pewności, gdzie zagłosuje i chce to szybko sprawdzić. Dzięki tej usłudze dowie się wszystkiego o swoim udziale w wyborach.

Dzięki e-usłudze Wybory można:

sprawdzić termin i rodzaj zbliżających się wyborów;

sprawdzić miejsce głosowania: numer obwodu i adres siedziby obwodowej komisji wyborczej, dane osobowe w Centralnym Rejestrze Wyborców;

przejść do internetowej usługi zmiany miejsca głosowania;

dodać termin wyborów do kalendarza.

– Tegoroczne wybory prezydenckie to kolejna okazja, by zobaczyć, jak technologia wspiera demokrację. Dzięki mObywatelowi można sprawdzić miejsce głosowania, zmienić je, a tożsamość potwierdzić bez konieczności noszenia fizycznego dokumentu – konieczna jest jednak w tym wypadku aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji, inaczej nie będzie możliwości zagłosowania z mDowodem – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Tożsamość potwierdzana przez mDowód

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Cyfryzacji oraz Krajowego Biura Wyborczego, podczas nadchodzących wyborów prezydenckich tożsamość wyborców korzystających z mDowodów będzie weryfikowana za pomocą najbezpieczniejszej metody: kryptograficznej. Polega ona na zeskanowaniu przez wyborcę kodu QR, który zostanie mu okazany w obwodowej komisji wyborczej. Metoda ta pozwala na pewną i skuteczną weryfikację autentyczności mDowodu oraz zgodności danych jego okaziciela.

Aby zapewnić płynne działanie aplikacji, warto jeszcze przed wyborami zadbać o jej uaktualnienie. Najnowszą wersję, opatrzoną numerem 4.56, można pobrać w Google Play lub App Store.

Popularność aplikacji mObywatel

Już teraz aplikacja mObywatel jest regularnie wykorzystywana przez miliony użytkowników. Coraz częściej przechowuje się w niej cyfrowe dokumenty tożsamości – w kwietniu 2025 roku aktywowano 9,3 mln mDowodów (dla porównania: 5,6 mln w grudniu 2023). W aplikacji potwierdza się uprawnienia i zniżki – m.in. 5,3 mln praw jazdy, 933 tys. Kart Dużej Rodziny, 852 tys. legitymacji emeryta-rencisty. Korzysta się także z funkcji sprawdzania terminu badania technicznego pojazdu oraz ważności polisy OC – z usługi „Moje pojazdy” korzysta 4,6 mln osób.

Logowanie do Węzła Krajowego nadal utrzymuje dużą popularność. W ostatnim miesiącu odnotowano 6 mln takich logowań, co umożliwiło szybki dostęp do różnych usług i portali. Dużym zainteresowaniem cieszy się także usługa Zastrzeż PESEL – zanotowano ponad 5 mln odwiedzin.