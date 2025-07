6 postępowań prokuratorskich dot. znieważenia córki prezydenta elekta K. Nawrockiego w internecie. Kilkaset zawiadomień czeka na rozpatrzenie. Rzecznik prokuratury: „skala jest ogromna"

Kilkaset zawiadomień wpłynęło do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniesławienia córki K.Nawrockiego

Prokurator Skiba podał w poniedziałek, że do prokuratury wpłynęło kilkaset zgłoszeń w tej sprawie, m.in. od osób prywatnych, matki dziecka i Rzecznika Praw Dziecka.



„Skala jest ogromna. Od samego RPD wpłynęło prawie 200 zgłoszeń. Zostały one połączone w zależności od tego, gdzie były publikowane. Osobne postępowania dotyczą wpisów na Facebooku, TikToku, X, LinkedInie, Instagramie i forum Onetu” – wyjaśnił prok. Skiba.

Publiczne znieważenie i groźby karalne

Postępowania prowadzone są w sprawie publicznego znieważenia córki prezydenta elekta – art. 216. Prok. Skiba wyjaśnił, że wpisy będą też rozpatrywane pod kątem kierowania gróźb karalnych (art. 190 kk) oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 260 kk).



„Część nie wypełnia tych czynów, pozostałe są na bieżąco analizowane. Cały czas napływają zgłoszenia” – dodał.

Rzecznik Praw Dziecka skierował do prokuratury 213 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Anna Lewicka z zespołu prasowego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka poinformowała PAP, że Biuro skierowało w tej sprawie 213 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dodała, że w przedmiotowych sprawach rzeczniczka otrzymuje pierwsze postanowienia z prokuratury.



„Rozważane jest skierowanie kolejnych” – podkreśliła.



W piątek poseł PiS Krzysztof Szczucki opublikował w mediach społecznościowych pismo z mokotowskiej prokuratury, z którego wynika, że wszczęła ona dochodzenie po jego zawiadomieniu w sprawie znieważania córki prezydenta elekta.

Na skutek mojego zawiadomienia Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów wszczęła dochodzenie w sprawie znieważania Kasi Nawrockiej. Przypilnuję, żeby wszyscy hejterzy zostali surowo ukarani! pic.twitter.com/qOocyxaAya — Krzysztof Szczucki (@KrzSzczucki) July 4, 2025

Podczas wieczoru wyborczego prezydenta Karola Nawrockiego uwagę widzów zwróciła jego siedmioletnia córka Kasia, która w żywiołowy sposób reagowała na to, co się wokół niej dzieje, przesyłała zgromadzonym buziaki i serduszka, tańczyła. To, co jednych ujęło w dziewczynce, u niektórych wzbudziło skrajną niechęć i zachęciło do obraźliwych wpisów.

Niech ryczą troglodyci, a my się zachwycajmy małą Kasią Nawrocką. pic.twitter.com/8qxFCKl1U3 — Max Hübner (@HubnerrMax) June 2, 2025

Kasia Nawrocka to 7 letnia córka prezydenta elekta. Wczoraj podbiła media swoim uroczym zachowaniem na scenie. Szybko rzuciła się na nią patologia z uśmiechniętej Polski.



Normalne, radosne dziecko bawi się i śmieje, a banda zdegenerowanych przez politykę orędowników szacunku do… pic.twitter.com/Y3bIM8M4Ba — Tomasz Grabarczyk (@grabarczyktomek) June 2, 2025

(PAP)

