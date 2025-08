Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Oto szczegółowy plan uroczystości 6 sierpnia

Już 6 sierpnia 2025 roku, w środę, w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji objęcia urzędu przez nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Karola Nawrockiego. To doniosłe wydarzenie rozpocznie nowy rozdział w historii polskiej prezydentury i będzie miało charakter wieloetapowy – obejmujący uroczystości państwowe, religijne oraz wojskowe. Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram wydarzeń związanych z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP. Już we wtorek, dzień przed zaprzysiężeniem, Nawrocki uda się na Jasną Górę, gdzie o godz. 21.00 weźmie udział w Apelu Jasnogórskim.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego: Program uroczystości – 6 sierpnia 2025 r. (środa)

Godz. 10:00 – Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta-Elekta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

Uroczystości rozpoczną się w Sali Posiedzeń Sejmu RP. Karol Nawrocki, jako Prezydent-Elekt, złoży uroczyste ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym oficjalnie obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To symboliczny i konstytucyjny moment, w którym następuje przekazanie władzy prezydenckiej. Tradycyjnie uroczystość ta odbywa się z udziałem parlamentarzystów, najważniejszych osób w państwie oraz zaproszonych gości.

-powitanie Prezydenta-Elekta RP Karola Nawrockiego z Małżonką przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz Marszałek Senatu Małgorzatę Kidawa-Błońską godz. 10:00 - uroczystość złożenia przysięgi przez Prezydenta-Elekta RP Karola Nawrockiego wobec Zgromadzenia Narodowego. O złożenie przysięgi poprosi prezydenta marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po złożeniu przysięgi nowy prezydent wygłosi przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie. Po zakończeniu posiedzenia ZN para prezydencka spotka się z prezydiami Sejmu i Senatu

- uroczystość złożenia przysięgi przez Prezydenta-Elekta RP Karola Nawrockiego wobec Zgromadzenia Narodowego. O złożenie przysięgi poprosi prezydenta marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po złożeniu przysięgi nowy prezydent wygłosi przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie. Po zakończeniu posiedzenia ZN para prezydencka spotka się z prezydiami Sejmu i Senatu godz. 10:45 - złożenie przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego wraz z Marszałkami Sejmu i Senatu kwiatów przed tablicą upamiętniającą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz tablicą upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Parlamencie Narodowym

- złożenie przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego wraz z Marszałkami Sejmu i Senatu kwiatów przed tablicą upamiętniającą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz tablicą upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Parlamencie Narodowym godz. 10:48 - złożenie kwiatów przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego wraz z Marszałkami Sejmu i Senatu przed tablicą upamiętniającą Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego

- złożenie kwiatów przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego wraz z Marszałkami Sejmu i Senatu przed tablicą upamiętniającą Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego godz. 10:51 - złożenie przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego wraz z Marszałkami Sejmu i Senatu kwiatów przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej oraz tablicą upamiętniającą posłów i senatorów – ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

Godz. 12:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP

Po ceremonii zaprzysiężenia Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny oraz jego prezydentury. Nabożeństwo odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8 na warszawskiej Starówce.

To ważny punkt każdej inauguracji prezydenckiej, podkreślający duchowy wymiar odpowiedzialności, jaka spoczywa na głowie państwa.

Godz. 14:00 – Uroczystość inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski

W Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się kolejna tradycyjna uroczystość – inwestytura Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza dwóch najwyższych odznaczeń państwowych: Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.

Zgodnie z polskim prawem, Prezydent Rzeczypospolitej pełni funkcję Wielkiego Mistrza tych orderów, które stanowią najwyższe odznaczenia honorowe przyznawane obywatelom za wybitne zasługi dla kraju.

Godz. 15:15 – Uroczyste wejście Pary Prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego

Następnie Karol Nawrocki wraz z Małżonką wejdą uroczyście do Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu. Ten moment symbolizuje objęcie urzędowania przez nowego Prezydenta RP oraz rozpoczęcie pracy głowy państwa w siedzibie Prezydenta.

Ten punkt programu ma nie tylko symboliczny, ale i emocjonalny wymiar – stanowi widoczny znak rozpoczęcia kadencji.

Godz. 16:30 – Przyjęcie zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP

Ostatnim elementem dnia zaprzysiężenia będzie uroczystość wojskowa na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To właśnie tam Karol Nawrocki oficjalnie przyjmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent RP, zgodnie z Konstytucją, pełni funkcję Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Wydarzenie to podkreśla jego rolę w strukturze bezpieczeństwa państwa i stanowi hołd złożony polskiemu wojsku.

Godz. 17.30 - Karol Nawrocki wraz z rodziną uda się do Pałacu Prezydenckiego. Towarzyszyć mu będą rodacy, którzy będą tego dnia w Warszawie uczestniczyć w uroczystościach

Karol Nawrocki wygłosi w środę trzy przemówienia: przed Zgromadzeniem Narodowym, na Zamku Królewskim oraz przy przejmowaniu obowiązków Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Prezydent zaprasza rodaków na wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym dniu. Zaznaczył, że podczas przejścia z pl. Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego będzie okazja do spotkania, uściśnięcia dłoni oraz zdjęć z prezydentem.

"To będzie moment, w którym prezydent Nawrocki po prostu spotka się z Polakami i podziękuje im za oddane głosy. Będzie wówczas okazja na podanie sobie dłoni czy zrobienie zdjęcia" – rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że na mszy w archikatedrze, oprócz zaproszonych gości, będzie też dostępnych kilkaset miejsc dla osób, które będą chciały w niej uczestniczyć. Jak zaznaczył, do kościoła będzie można wejść „z ulicy”, po sprawdzeniu przez Służbę Ochrony Państwa, przy czym o wejściu zdecyduje kolejność przyjścia.

Nowy prezydent rusza w Polskę

Od pierwszego dnia po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki ruszy na spotkania z Polakami, gdzie przedstawi pierwsze projekty ustaw, o których mówił w kampanii wyborczej – poinformował w ubiegły czwartek Paweł Szefernaker (PiS), który pokieruje gabinetem prezydenta Nawrockiego.

Szefernaker, który wcześniej kierował jego sztabem wyborczym, ujawnił w mediach społecznościowych wstępny kalendarz aktywności nowej głowy państwa. „Już 6 sierpnia w Warszawie zaprzysiężenie Prezydenta Karola Nawrockiego. Od pierwszego dnia po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki ruszy na spotkania z Polakami, gdzie przedstawi pierwsze projekty ustaw, o których mówił w kampanii wyborczej. 7.08 spotkanie w Kaliszu, a 8.08 w Kolbuszowej” – napisał Szefernaker na platformie X.

Tło wyborów prezydenckich

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki został wybrany na urząd Prezydenta RP w wyniku drugiej tury wyborów, która odbyła się 1 czerwca 2025 roku. W decydującym starciu pokonał popieranego przez Koalicję Obywatelską Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 50,89% głosów. Jego rywal uzyskał 49,11%.

W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 7 lipca 2025 r. o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta. Zgodnie z jego treścią, na podstawie art. 114 ust. 1 w związku z art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. postanawia się, co następuje: "Zwołuje się Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w Warszawie w sali posiedzeń Sejmu dnia 6 sierpnia 2025 r. o godz. 10.00".

Karol Nawrocki rozpoczyna swoją prezydenturę z silnym mandatem, jasno deklarując chęć bezpośredniego kontaktu z obywatelami już od pierwszych godzin pełnienia urzędu. Wraz z uroczystym zaprzysiężeniem rusza dynamiczny plan działania – od rozmów z mieszkańcami po przedstawienie konkretnych propozycji legislacyjnych, które mają odzwierciedlać postulaty kampanijne i oczekiwania społeczne.

Karol Nawrocki Materiały prasowe

Zbigniew Bogucki szefem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego

Nowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki ujawnił już skład swojego najbliższego zaplecza administracyjnego. Na czele Kancelarii Prezydenta stanie poseł PiS Zbigniew Bogucki, doświadczony polityk i były wojewoda zachodniopomorski. Jego nominacja sygnalizuje kontynuację ścisłej współpracy z ludźmi, którzy wspierali Nawrockiego zarówno w kampanii wyborczej, jak i wcześniej, w jego pracy publicznej.

Zastępcą Boguckiego w Kancelarii zostanie poseł PiS Adam Andruszkiewicz, również aktywny politycznie i znany z dotychczasowej działalności w obozie Zjednoczonej Prawicy. Z kolei szefem gabinetu prezydenta będzie Paweł Szefernaker, który kierował zwycięską kampanią Nawrockiego. Jego zastępcą zostanie Jarosław Dębowski, dotychczasowy dyrektor biura prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Funkcję rzecznika Kancelarii Prezydenta obejmie Rafał Leśkiewicz, bliski współpracownik Nawrockiego z czasów jego prezesury w IPN. Leśkiewicz ma duże doświadczenie komunikacyjne i instytucjonalne, co może oznaczać dynamiczne prowadzenie polityki informacyjnej Pałacu Prezydenckiego.

Za sprawy zagraniczne w kancelarii odpowiedzialny będzie Marcin Przydacz, obecny poseł PiS i były szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Jego powrót na to stanowisko oznacza kontynuację dotychczasowego kursu w polityce zagranicznej.

Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego obejmie Sławomir Cenckiewicz – historyk, publicysta i dotychczasowy członek Kolegium IPN. Jego zastępcami zostaną generał Andrzej Kowalski oraz generał Mirosław Bryś, co sygnalizuje, że kwestie bezpieczeństwa i służb specjalnych będą silnie akcentowane w prezydenturze Nawrockiego.

Nowy zespół kancelaryjny to w dużej mierze osoby wywodzące się z PiS oraz środowisk związanych z IPN. Pokazuje to, że prezydent Nawrocki stawia na zaufanych współpracowników i ludzi, z którymi łączy go wspólna droga instytucjonalna i ideowa.